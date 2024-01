Dakar, Etapa 6: Carlos Sainz lidera em WP3, três Audi na frente | AutoSport

Tendo em conta a extensão e complexidade da etapa de hoje e amanhã, que estão ligadas uma à outra, só existindo classificações da etapa 6A/6B amanhã a meio da tarde, hoje são os Audi de Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport), Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) e Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport) que rodam na frente da corrida, embora seja ainda cedo de mais para tirar conclusões. É apenas um sinal. No primeiro ponto intermédio (ao fim de 49 km), Carlos Sainz registava já o melhor tempo provisório e lidera o seu companheiro de equipa Stéphane Peterhansel por 13”. Yazeed Al Rajhi ocupava o terceiro lugar, a 41s, mas teve um forte acidente ao Km 51 km e por ali ficou, devendo esperar pelo ‘reboque’. SABER MAIS AQUI . Mattias Ekström era quarto, a 1m11s de Sainz. Sébastien Loeb fazia o sexto melhor tempo, a pouco menos de 3s de Carlos Sainz. Quanto a Nasser Al Attiyah, estava a fazer pior que o francês porque já tinha perdido 8m30s na primeira parte da especial. Pouco depois, Guerlain Chicherit alcançou Nasser Al Attiyah no percurso do dia e os dois rivais estava agora a abrir caminho juntos. Carlos Sainz continuava a liderar ao fim de 99 km. “El Matador” estava 17s à frente de Stéphane Peterhansel e 1m18s à frente de Mattias Ekström. O perseguidor mais próximo dos Audi, Guillaume de Mevius, estava provisoriamente em quarto lugar, mais de 3m21s atrás do espanhol.

