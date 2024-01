Dakar, Etapa 6, Carlos Sainz: “há um longo caminho a percorrer, está tudo em aberto” | AutoSport

Com o abandono de Yazeeh al Rajhi e o atraso significativo de Nasser al Attiyah, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) são os novos líderes do Dakar. A dupla espanhola terminou em segundo lugar a longa sexta etapa, atrás de Sébastien Loeb, aproveitando os problemas de Yazeed Al Rajhi e Nasser Al Attiyah para ganhar uma vantagem confortável no topo da classificação geral. No dia de descanso, o piloto da Audi dispõe agora de uma vantagem de vinte minutos sobre o seu companheiro de equipa Mattias Ekström. Ficam a faltar seis etapas, a prova está longe de estar decidida, muito ainda pode suceder: “Foi uma etapa bastante difícil, mas penso que conseguimos fazer um bom trabalho. No final tive um problema e fiquei preso num sítio. Perdemos alguns minutos, mas no geral os dois dias foram bons. Neste momento, estamos satisfeitos. Se nos perguntassem antes desta semana se estaríamos a liderar, eu diria que estou contente. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda está muito em aberto”.