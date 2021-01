Dakar, Etapa 6: ASO diminui dificuldades

A ASO decidiu que a Etapa 6 do Dakar a realizar hoje, terá menos 100 km do que o previsto e começa hora e meia mais tarde. Tudo se deve às dificuldades encontradas na conclusão da etapa 5 por um número significativo de concorrentes. Desse modo, foi tomada a decisão de atrasar a partida em Al Qaisumah e o percurso da especial foi assim encurtado em cem quilómetros, a fim de tornar o programa menos difícil: “No entanto, os concorrentes terão ainda de enfrentar a areia e as dunas. Embora as capacidades de navegação voltem a desempenhar um papel decisivo no resultado deste especial, as capacidades físicas dos pilotos e condutores serão também severamente testadas, exigindo-lhes um esforço considerável. Depois disso, eles merecerão plenamente o dia de descanso que terá lugar em Ha’il. Primeiro carro 11:15 da manhã (hora saudita)”