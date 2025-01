Dakar, Etapa 6, Alexandre Pinto reforça liderança do W2RC

Dupla da Old Friends Rally Team reforçou liderança do Campeonato do Mundo de Rally Raid

Depois de um merecido dia de descanso Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira retomaram a sua participação no Rally Dakar e não perderam o hábito de no final do dia irem receber as medalhas correspondentes a mais uma vitória entre os SSV para Campeonato do Mundo de Rally Raid onde reforçaram a liderança que ocupam desde o início desta mítica corrida onde se estão a estrear. Hoje a dupla do Can-Am inscrito pela Old Friends Rally Team teve pela frente uma etapa que ligou Hail a Al Duwadimi. Foram mais de 800 quilómetros dos quais 604 disputados ao cronómetro que completaram em 6h07m09s, numa etapa que ficou ainda marcada por alguns contratempos: um furo e problemas numa transmissão fizeram a dupla de jovens piloto e navegar perder algum tempo.

A etapa que se segue será em Boucle com partida e chegada a Al Duwadimi. Terá um percurso diferente para motos e carros sendo que para as motos a especial terá 411 km e para os carros 418 km. Esta etapa terá todos os ingredientes: navegação difícil, uma mistura entre terrenos rápidos e lentos e, como cereja no topo do bolo, uma corrida de montanha.