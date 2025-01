Dakar, Etapa 6, Alexandre Pinto: “andámos num ritmo muito conservador”

A entrada para a segunda metade da mítica competição de todo-o-terreno que se está a disputar na Arábia Saudita tem-se revelado duríssima e a dupla Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, estreante neste Dakar Rally, tem apostado nas últimas etapas em impor uma toada mais cautelosa para defender a mecânica do Can-Am inscrito pela Old Friends Rally Team. Liderando de forma confortável a classificação SSV do Campeonato do Mundo de Rally Raid, à qual acrescentaram hoje mais dois pontos, ocupando um lugar de pódio no FIA Rookie Challenge, onde são os primeiros da Categoria SSV e mantendo um lugar de topo nos SSV a aposta da equipa foca-se em assegurar que vão continuar a terminar etapas.

“A etapa de hoje foi uma etapa limpa, fomos com um ritmo muito conservador. Estamos a olhar para o que aí vem e não quisemos impor um ritmo forte para não nos sujeitarmos a sofrer avarias. Tivemos um furo que nos atrasou um bocadinho, mas há muita corrida pela frente. Ontem tivemos um dia muito longo e duro. Fizemos os últimos 150 quilómetros com dunas já de noite foi muito duro já que hoje com os carros a partirem à mesma hora das motos tivemos muito pouco tempo para descansar e o mesmo aconteceu com a equipa de assistência na preparação do nosso Can-Am”, referiu Alexandre Pinto em Al Duwadimi no final da 7ª etapa e depois de ter subido mais uma vez ao pódio de entrega de medalhas do Campeonato do Mundo onde, ele e Bernardo Oliveira, foram receber as correspondentes às da 6ª etapa já que, na véspera, a cerimónia tinha tido lugar antes da chegada dos SSV ao bivouac.

A etapa de amanhã liga Al Duwadimi a Riad. Serão 734 km dos quais 487 disputados ao cronómetro. Outra especial que promete ser agitada e muito variada. Espera-se um confronto acirrado entre os candidatos ao título num momento em que os muitos quilómetros Nesta altura, o Dakar transformou-se numa guerra de desgaste físico, mental e mecânico.