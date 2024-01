Dakar, Etapa 6: Acidente de Yazeed Al Rajhi, líder da classificação | AutoSport

Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Overdrive Racing), líderes da classificação geral tiveram um forte acidente ao Km 51 da etapa de hoje. A tripulação está sã e salva, fora do carro, mas como pode ver pelas fotos, já não vão hoje a lado nenhum a não ser rebocados. Desta forma, as suas esperanças de ganhar o Dakar 2024 reduziram-se imenso, e logo na etapa ‘maratona’ de 48 horas, mas o piloto saudita poderá começar a etapa 7 no dia seguinte ao dia de descanso, desde que a sua Toyota Hilux seja reparada e cumpra todas as regras de segurança estipuladas pela FIA. Por exemplo, se o roll bar tiver sido afetado, a dupla não pode regressar, mas neste momento, o que importa é que a sua boa prova terminou aqui, com este acidente. Foi quase uma semana de fundadas esperanças de poder triunfar ou pelo menos obter um bom resultado, mas tudo se precipitou ao Km 51 da dupla etapa de hoje e amanhã

