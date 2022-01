Dakar, Etapa 5, Sébastien Loeb: “O rali é longo, veremos como correm os próximos dias” | AutoSport

Desde a 1ª etapa que Sébastien Loeb persegue Nasser Al Attiyah. No primeiro dia a margem entre ambos era 12m44s, no dia seguinte, etapa 2 a diferença caiu para 9m16s. Na etapa, Sebastien Loeb teve problemas de transmissão e um furo que os fez perder tempo significativo, ficando a 37m40s de al Attiyah, na etapa seguinte a quarta, a margem passou para 38m05s e hoje desceu um pouco, para os 35m10s. Recuperou pouco, mas recuperou quase três minutos. Vamos ver o que sucede daqui para a frente: “A etapa foi como esperávamos. O Nasser foi o primeiro e sem as motos, sem quaisquer linhas, isso é realmente complicado. Apanhei-o e a certa altura tentámos passar por ele nas dunas por outro caminho. Acabámos por chegar à frente dele, mas depois ele ficou para trás e seguiu as nossas pistas, apanhou-nos novamente e, lutámos durante duzentos quilómetros tentando passar um pelo outro. Mas cada vez que ele estava na frente, ou eu estava na frente, o outro estava a seguir e no primeiro erro o outro passava.

Era impossível criar uma margem, por isso continuámos até à meta. Tirámos-lhe alguns minutos, esse era o plano, por isso estamos contentes com isso. Grandes ganhos não foram possíveis hoje pois começar logo atrás dele a abrir a estrada significava que não era possível criar uma grande margem. O rali ainda é longo, veremos como correm os próximos dias. Estamos a tentar manter-nos concentrados no que temos de fazer, e vamos ver como é. Qualquer coisa pode acontecer”.