Dakar, Etapa 5: Zala e Fiúza cada vez mais perto do pódio

Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (Mm Technology Iveco Dakar Evo4) venceram a etapa de hoje dos Camiões 3m18s na frente de Kay Huzink / Rob Buursen / Gerrit Schoneveld (Renault C460) com Martin Van Den Brink / Rijk Mouw / Peter Willemsen (Iveco Powerstar( em terceiro a 4m01s.

Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar) foram quintos, e na geral os checos dobraram a vantagem para os holandeses. Van Den Brink está agora a 8m29s de Macik com Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar) a manter a posição mas a ficar mais longe dos líderes. Está agora a 54m25s quando terminou o dia de ontem a 30m02s.

Zala e Fiuza, mantiveram o quarto posto, mas acrescentaram 13 minutos à distância que os separa do líder, que é agora de 55m36s. Contudo, estão agora apenas a um minuto do lugar mais baixo do pódio para já detido por Ales Loprais. Na frente, a luta parece cada vez mais entre Macik e Van den Brink, mas para já ainda é cedo para esses prognósticos…

Filme do dia: Martin Macik Reforça domínio

Martin Macik assumiu ontem a liderança da geral após o primeiro triunfo na edição 2026 do Dakar, hoje, repetiu a dose, dilatando a vantagem sobre Mitchel van den Brink. Atrás deste duo, Ales Loprais ocupava o terceiro posto a 30m02s, enquanto Vaidotas Zala seguia mais distante a 46m52s, o que prometia um bom duelo. E assim foi…

​Richard de Groot assumiu a dianteira da especial após 100 km, ultrapassando Martin Macik e Mitchel van den Brink, que largaram 20 minutos antes. O holandês liderava Macik por 3m10s e Loprais por 3m21s, com van den Brink em quarto a 3m55s.

​

Consolidação da Liderança de De Groot

Após 125 km, De Groot ampliou a vantagem para quase 3 minutos sobre van den Brink, com Macik em terceiro a 3m04s no seu camião “Joseph” e Loprais em quarto, a menos de 10 segundos do título defensor.

​De Groot manteve o comando após 166 km, mas com apenas 41s sobre van den Brink e 54s sobre Macik. Loprais aproximou-se a 1m30s, anunciando uma batalha titânica entre os gigantes do Dakar.

​Mitchel van den Brink intensificou a pressão e destronou Richard de Groot após 237 km, assumindo a liderança com 1m14s sobre Martin Macik. Loprais subiu a terceiro a 3m03s, enquanto De Groot caiu para quarto a 3m14s.

​

Macik e Huzink na luta pelo pódio

Após 271 km, Macik reduziu a desvantagem para 55s sobre van den Brink. Loprais cedeu para 3m30s e De Groot para 4m30s. Kay Huzink completava o top 5 a 5m48s, enquanto o seu tio Gert Huzink abandonou devido a avaria mecânica aos 19 km.

​Martin Macik correspondeu ao estatuto de campeão em título e conquistou o segundo triunfo na edição com um sprint final impressionante. Kay Huzink ultrapassou van den Brink para segundo, relegando o holandês ao terceiro posto.

​A vitória permitiu a Macik ganhos significativos na geral, duplicando a liderança para 8m29s sobre van den Brink. O checo reforçou o domínio nos camiões, consolidando a luta pelo título face ao principal rival holandês.

FOTO Facebook Vaidotas Žala – Nørdis Team