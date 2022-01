Dakar, Etapa 5: Vitória para Henk Lategan | AutoSport

Depois de ter conduzido durante muito tempo durante esta etapa com a porta do seu lado aberta, Henk Lategan/ Brett Cummings (Toyota/Toyota Gazoo Racing) venceram a tirada de hoje, privando Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) da vitória, batendo o francês por 1m58s’. Lategan, que depois de vários azares, tanto no passado, quanto nesta prova, conseguiu finalmente o seu primeiro sucesso, de um piloto que promete muito para o futuro do Dakar.

Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota/Overdrive Toyota) terminaram a etapa no terceiro degrau do pódio do dia, embora Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century/SRT Racing)

falhem o top 3 por apenas 14 segundos.

Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team) foram quintos na frente de Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota/Toyota Gazoo Racing) com Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) apenas na sétima posição.

Com estes resultados, Sébastien Loeb recupera algum tempo a al Attiyah, mas a margem mantém-se nuns expressivos 35m10s.

Neste sobe e desce constante que tem sido a classificação deste ano, Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota/Overdrive Toyota) recuperaram o terceiro lugar, desalojando hoje Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota), com a margem entre ambos a alterar significativamente, já que aos quatro minutos de vantagem de ontem do saudita, o argentino tem agora um quarto de hora de avanço.

Vladimir Vasilyev/Oleg Uperenko (BMW/VRT Team) mantêm a mesma quinta posição do dia anterior, numa prestação consistente, como poucos. O russo é um relógio suíço. não se ouve falar dele… nem bem nem mal!

Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team), a pouco e pouco tem vindo a recuperar da má segunda etapa que teve. Desde aí foi melhorando e apesar de nunca ter caído para baixo do oitavo lugar da geral, neste momento já é sexto, muito perto do quinto lugar do russo, estando mesmo apenas a 20 minutos de um lugar no pódio.

Sebastian Halpern/Bernardo Graue (Mini X-Raid Mini John Cooper Works Rally) mantêm o sétimo lugar, Orlando Terranova/Daniel Oliveras (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) recuperaram uma posição de nono para oitavo, Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Ranger/Benzina Orlen Team) fizeram percurso inverso, e Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century/SRT Racing) com o terceiro lugar do dia, chegam ao top 10. Eram 31º no final da etapa 1B.

