Dakar, Etapa 5: Troca de posições no pódio

Alterações nas primeiras posições da geral dos camiões com a troca de posição entre Anton Shibalov (Kamaz) e Martin Macik (Iveco), com o russo da Kamaz a ser agora o novo segundo classificado por troca com o homem da Iveco. O vencedor ‘titular’ do Dakar, tropeçou no infortúnio no início do seu nono Dakar. Devido a problemas mecânicos na primeira etapa, o russo perdeu mais de 1 hora e 30 minutos. No entanto, hoje, finalmente provou novamente o sabor da vitória, pela primeira vez este ano. Não foi suficiente para recuperar o tempo perdido na classificação geral, mas mostra que ele ainda é uma força a ter em conta, e agora está a Dmitry Sotnikov (Kamaz) que pela primeira vez este ano não foi ele o vencedor duma etapa.

Agora, há dois Kamaz na frente, separados por 33m53s com Martin Macik agora a 51m11s. Ales Lorais (Praga) é quarto a 1h02m, com outro Kamaz, o de Airat Mardeev poucos segundos atrás do homem da República Checa.