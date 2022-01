Dakar, Etapa 5: Stéphane Peterhansel ‘salva’ Carlos Sainz | AutoSport

A Audi passou toda a preparação para o Dakar sem competir pelo que eram totalmente desconhecidas as fraquezas dos Audi RSQ e-Tron do Team Audi Sport, mas elas têm surgido durante este Dakar, e a suspensão é uma das fraquezas. O carro é o mais pesado, de longe, dos T1, pelo que este é um ponto em que a equipa tem de dar mais atenção no futuro.

claro que também depende muito dos que os pilotos fazem aos carros, que por muito bem preparados que estejam não aguentam tudo.

Neste Dakar, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) já se atrasou depois de arrancar uma suspensão, e hoje foi a vez de Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport). Carlos Sainz ficou parado após 201 km durante quase meia hora, e foi Peterhansel que o ‘salvou’, pois o francês está fora das contas da classificação geral fruto da enorme penalização que sofreu logo no arranque do Dakar.

FOTO ASO/Horacio Cabilla