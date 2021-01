Dakar, Etapa 5: Stépahne Peterhansel ganha tempo a Nasser al Attiyah

Giniel de Villiers (Toyota Hilux) venceu a 5ª etapa do Dakar com 58 segundos de avanço para Brian Baragwanath (Century CR-6 Buggy).

Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) foi terceiro a 2m25s, com Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) 2m13s mais atrás. Martin Prokop (Ford Raptor) a 5m06s e quem voltou a perder muito foi Carlos Sainz (Mini Buggy), que cedeu mais um quarto de hora para os seus adversários diretos, nesta etapa.

Desta forma, Peterhansel volta a dilatar o avanço para al Attiyah, depois deste ter recuperado três dias seguidos. A diferença entre ambos é agora de 6m11s, muito longe de ser decisiva. Quem está a perder o comboio é Carlos Sainz que dista agora 48m13s do seu colega de equipa. É o grande perdedor do dia.

Henk Lategan, piloto da Toyota Gazoo Racing e campeão sul-africano de TT, que levava ao lado Brett Cummings, estão fora do Dakar. A dupla sofreu esta manhã um acidente ao Km 19 da Etapa 5. O navegador não teve lesões, mas o piloto partiu a clavícula. Foram transportados por via aérea e estão fora do Dakar. A dupla era a melhor entre os ‘rookies’ nos carros, não andava longe do top 3, mas o azar bateu-lhes à porta e a aventura terminou no hospital de Riade.

Seguem-se na geral Jakob Przygonski (Toyota Hilux) que hoje ganhou uma posição. Quem deu um bom salto na classificação foi Martin Prokop (Ford Raptor), que passou de nono para quinto da geral, a seis minutos do polaco da Overdrive. Sexto lugar para Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR), que também ganhou duas posições, o mesmo sucedendo com Nani Roma (BRX Hunter 4×4), que ganhou três.

Mais info assim que possível.