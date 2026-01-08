Dakar, Etapa 5, Sébastien Loeb: “a situação não está má neste momento”
Sébastien Loeb optou por uma condução segura na primeira parte da especial, acelerando apenas um pouco mais, depois, mantendo-se no top 10 da geral Ultimate, a menos de 18 minutos do líder Henk Lategan: ”Fizemos uma grande etapa. Fomos mesmo, mesmo cautelosos no início porque eu tinha receio de sofrer um furo e ter de recomeçar tudo, por isso conduzi com cuidado nos primeiros 200 quilómetros, antes de acelerar mais na segunda parte da etapa”, afirmou Loeb. Resumindo, a situação não está má, mas podia estar bem melhor
Até ao momento, Loeb sofrera furos precoces nas especiais, obrigando-o a abrandar e impedindo ataques. Desta vez, a etapa foi mais agradável, permitindo-lhe recuperar algum terreno face aos 20 minutos de desvantagem na geral da véspera: “A situação não está tão má neste momento. Temos de completar as etapas primeiro, antes de pensar em acelerar forte”, concluiu o francês, priorizando a fiabilidade sobre riscos desnecessários.
Tudo somado, o melhor que conseguiu até aqui foi um quinto lugar numa etapa e na geral, depois de ter sido quinto classificado no final da segunda etapa, o dia seguinte correu-lhe mal, mas ontem e hoje estabilizou no oitavo lugar da geral, a 17m55s da frente, mas tem à sua frente os dois companheiros de equipa, quatro Ford Raptor, e claro, o líder da prova, Henk Lategan. Mais uma vez a vida não está fácil para Loeb, mas ainda é cedo para tirar conclusões.
