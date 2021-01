Dakar, Etapa 5, Ricardo Porém: “Sem problemas no Borgward e com um ritmo certinho”

Ricardo Porém e Jorge Monteiro (Borgward) terminaram a etapa de hoje na 18ª posição, o que sucede pela primeira vez neste Dakar. Numa prova com altos e baixos, têm imprimido um ritmo que lhes permite fugir de maiores problemas, e por isso estão agora mais perto de atingir o objetivo, chegar ao fim do rali: “Hoje foi um dia mais positivo, onde conseguimos entrar no Top-20 da etapa! Uma tirada longa, onde passámos cerca de seis horas dentro do carro, em competição. Acima de tudo estamos bem, conseguimos terminar a especial sem problemas no Borgward e com um ritmo certinho. Amanhã é outro dia, o último antes do dia de descanso, que será tão ou mais difícil que o de hoje. Estamos preparados para o desafio!”

Subidos ao 26.º lugar da Geral, Ricardo Porém e Jorge Monteiro terão amanhã pela frente, na sexta etapa, 485km cronometrados, numa etapa disputada 100% em areia. Uma especial com muitas dunas e e cheia de sulcos criados pelo Camiões locais.