Dakar, Etapa 5, Ricardo Porém: “Decididamente este parece que não é o meu Dakar” | AutoSport

Pontos altos e pontos baixos. Tem sido esta a toada da dupla de pilotos portugueses da X-Raid Yamaha Supported Team que, depois de um sexto lugar na 3.ª etapa (Ricardo Porém), voltou sofrer para terminar a quinta etapa do Dakar. Ao volante de um o X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype SXS, Ricardo Porém acabou a etapa na 29ª posição: “Decididamente este parece que não é o meu Dakar. Desde o primeiro km que me senti confiante e o Augusto Sanz a fazer um trabalho de navegação fantástico, como tem sido hábito em todas as etapas, até que cerca do km 168 dei um toque numa erva de camelo e parti o braço de suspensão inferior.

Tive que esperar pelo camião de assistência rápida e substituir a peça. Perdi mais de 2h30 e tive que fazer os últimos 100km de dunas de noite. Confesso que estou decepcionado com toda esta má sorte que nos tem acompanhado nesta corrida … mas não vamos baixar os braços, e até dia 15 de Janeiro tudo farei para vos orgulhar de bons resultados em etapas de forma a agradecer todo o apoio que tem dado”, confidenciou Ricardo Porém no final da etapa.