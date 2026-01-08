Dakar, Etapa 5, Nasser Al-Attiyah: gerir o risco e evitar incidentes

Nasser Al-Attiyah, piloto da Dacia, expressou sua satisfação em concluir a primeira etapa maratona do Rali Dakar, apesar de ter registado alguma perda de tempo. A sua estratégia de gestão de risco e a ausência de incidentes permitiram-lhe manter uma posição sólida no pódio provisório da competição e continua claramente bem posicional para voltar a vencer.

Gestão de risco em terreno desafiante

O piloto do Qatar admitiu que a etapa não foi fácil, destacando a importância de uma abordagem cautelosa. “Não foi uma etapa fácil. Desde o início, tentamos gerir a situação sem cometer erros ou ter furos. Penso que fizemos um bom trabalho”, afirmou Al-Attiyah.

A decisão de seguir o desempenho de Henk Lategan foi crucial. “Henk Lategan realizou uma excelente corrida e nós ficámos apenas atrás dele, não precisávamos de ultrapassar porque era muito arriscado e a navegação não era fácil”, explicou o piloto da Dacia, sublinhando a dificuldade do percurso e os riscos inerentes a uma condução mais agressiva.

Satisfação no final da etapa maratona

A conclusão da etapa maratona sem ocorrências de maior foi o principal motivo de contentamento para Al-Attiyah. “O dia da maratona terminou e estamos bastante satisfeitos”, declarou. Em relação à perda de tempo, o piloto mostrou-se tranquilo: “Não sei (ainda) se perdemos tempo, mas se for cerca de dez minutos, não há problema”. Esta perspetiva reflete a experiência de um competidor que compreende a importância da consistência e da minimização de riscos em provas de resistência como o Dakar, onde a integridade do veículo e a segurança da equipa são prioritárias.

A etapa maratona no Rali Dakar é particularmente exigente, uma vez que os pilotos e as suas equipas não beneficiam de assistência externa durante a noite, sendo obrigados a efetuar as reparações necessárias nos seus próprios veículos. Esta condição peculiar impõe uma gestão ainda mais rigorosa dos recursos e uma condução que minimize o desgaste mecânico e os riscos de acidente ou furos, justificando plenamente a abordagem cautelosa adotada por pilotos experientes como Nasser Al-Attiyah, que visam a longevidade na prova e a chegada ao final.

