Dakar, Etapa 5: Nasser al Atiyah vence, Stéphane Peterhansel já é segundo | AutoSport

Depois da polémica que se está a passar no Dakar com o aumento de potência nos Audi de 8kW (11cv) e de toda a celeuma que isso está a causar, foi de ‘raiva’ que Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux T1+) foram hoje para a estrada, vencendo a quinta etapa do Dakar e com isso, alargaram a margem da sua liderança que é agora de 22m36s face a Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RS Q E-Tron E2), que com o terceiro lugar na etapa de hoje, passaram Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux T1+ Overdrive) na geral com o saudita a distar agora 27m01s da frente.

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RS Q E-Tron E2) foram segundos na tirada e com isso aproximaram-se um pouco de Peterhansel, estando agora a sete minutos dos seus companheiros de equipa e a 34m52s da liderança de Attiyah. Os três primeiros estão agora separados por 27m01s e na etapa 4 estavam separados por pouco menos de 19 minutos.

Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux T1+) mantêm o quinto posto, agora a 57m58s da frente, liderando um grupo muito equilibrado.

Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota GR DKR Hilux T1+ Overdrive) são sextos três minutos mais atrás e Giniel De Villiers/Dennis Murphy (Toyota GR DKR Hilux T1+) sétimos, a mais seis minutos. Este grupo ‘cabe’ em 10 minutos o que é irrisório nesta fase da prova.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter T1+) voltou a perder 20 minutos e se ainda se acreditava que poderia recuperar para uma melhor posição, os azares continuam a massacrá-lo e um bom resultado é cada vez mais uma miragem.

Filme da etapa

No seu nono Dakar, Romain Dumas conduz este ano uma Toyota Hilux. No ano passado, deixou o seu buggy DXX para o seu companheiro de equipa Alexandre Pesci e assumiu uma Hilux que fora usada por Nasser Al Attiyah. Com as cores da Rebellion Racing ao lado do seu novo companheiro de equipa Max Delfino, ocupa atualmente o 12º lugar no ranking geral, 1 hora e 21 minutos atrás do piloto do Qatar.

No primeiro ponto de verificação, apenas 18s separavam Henk Lategan, o líder da etapa nessa altura, de Sébastien Loeb. Entre os dois homens encontravam-se Stéphane Peterhansel, Nasser Al Attiyah e Carlos Sainz.

Pouco depois, três Audi no top 6. Com Mattias Ekström, o vencedor do prólogo, ostentando o sexto melhor tempo após 37 km, os três representantes da Audi estavam todos no top 6. O mais rápido era Stéphane Peterhansel, em segundo lugar, apenas 2s atrás de Henk Lategan, que pouco depois perdeu terreno e a liderança na especial, após 90 km, que passou a ser ocupada por Stéphane Peterhansel.

Por essa altura, Laia Sanz capotou após 28 km de corrida. Saíram ilesos do acidente.

Guerlain Chicherit estava determinado a vencer a etapa de ontem, mas o francês partiu um braço de suspensão traseiro do seu BRX. Depois de passar nove minutos a repará-lo… capotou na passagem por um desfiladeiro, numa direita em que foi demasiado otimista.

Depois disso, as coisas complicaram-se ainda mais pois teve de terminar os últimos quilómetros da etapa no modo 2WD e sem direção assistida. No Km 140, Stéphane Peterhansel era ainda o mais rápido, liderando Sébastien Loeb por 20s e Nasser Al Attiyah por 22s’, numa luta renhida pela liderança! Carlos Sainz não estava muito atrás, apenas 42s atrás do seu colega na Audi.

Erik Van Loon, 10º na geral, sofreu um problema técnico após 138 km. O holandês estava um pouco menos de 5s atrás depois de 90 km de corrida, mas depois perdeu meia hora.

Lá na frente, uma boa luta, com Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel e Nasser Al Attiyah muito juntos. Após 182 km, Loeb liderava por 3s na frente de Al Attiyah e 7s na frente de Peterhansel. No ponto intermédio seguinte, Al Attiyah era o mais rápido, com uma vantagem de 10s sobre Loeb e de 22s sobre Peterhansel. Quanto a Carlos Sainz, estava 1m34s’ atrás dos três líderes.

Após 282 Km, Nasser Al Attiyah ainda liderava, agora com uma vantagem de 22s sobre Sébastien Loeb e de 31s sobre Stéphane Peterhansel.

No entanto, tudo estava para jogar entre os três homens. Carlos Sainz permanecia ligeiramente atrás, com uma vantagem de 1m32s. Mais à frente, Nasser Al Attiyah aumentou a sua liderança para Carlos Sainz, que passou para o segundo lugar, com Sébastien Loeb a 1m24.

Stéphane Peterhansel caiu para o quarto lugar, 25s atrás de Loeb, que pouco depois teve novo azar e após 355 km da especial já vinha a ceder quarto de hora. Esteve parado, retomou a corrida, mas no fim do dia perdeu mais 20 minutos.

