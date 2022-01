Dakar, Etapa 5: Miguel Barbosa sobe mais três posições | AutoSport

Miguel Barbosa, navegado por Pedro Velosa aos comandos da Toyota Hilux T1 Overdrive, completaram sem percalços a quinta etapa, a primeira das duas que se disputam em torno de Riyadh, capital da Arábia Saudita e antes de um merecido dia de descanso. O piloto do BP Ultimate Vodafone Team teve pela frente um setor seletivo de 395 km cuja classificação lhe permitiu subir mais três posições na classificação geral, aproximando-se agora de um lugar no Top 30.

“Mais uma etapa concluída, a primeira em forma de boucle em Riyadh. Hoje não tivemos motas a partir à nossa frente. Tivemos apenas os carros, SSV e camiões. Partimos uma vez mais lá de trás. A etapa foi longa, mas estamos satisfeitos com o dia de hoje. O percurso era composto por pistas rápidas e também dunas. A areia começa a estar mais mole e começa a ser um pouco mais difícil. Foi uma especial limpa. Havia muita pedra, característica das especiais da Arábia Saudita. Tivemos dois furos. Não tivemos registos de outros problemas e o carro também esteve impecável. Estamos quase a meio do Dakar. Amanhã é mais um dia longo a que se segue o dia de descanso. Há que manter a cabeça fria para amanhã tentar fazer uma etapa limpa. Há que procurar chegar a horas para que haja tempo de preparar o carro para a segunda semana de Dakar”.

Amanhã, disputa-se a 6ª etapa, a segunda em forma de boucle em torno de Riyadh, com os automóveis a percorrer o troço que no dia de hoje foi trilhado pelas motas. Serão 348 km disputados ao cronómetro. Nesta especial, a comitiva vai poder explorar o oeste da capital, numa etapa que dará por concluída a primeira semana de prova. Será preciso estar atento às muitas interseções que existem na primeira parte da especial. As dunas aparecerão a meio do percurso e terão uma extensão de cerca de 40 km.