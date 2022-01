Dakar, Etapa 5: Luís Portela Morais subiu para nono | AutoSport

Luís Portela Morais voltou a ter um andamento sem falhas no decorrer da quinta etapa do Rali Dakar 2022, que contou com uma especial de 346 km realizados ao cronometro em torno de Riyadh, tendo concluído o dia no nono lugar. Esta especial foi particularmente feliz para a equipa BP Ultimate SSV que chegou a rolar entre os quatro primeiros da categoria SSV. Com este resultado Luís Portela Morais, acompanhado por David Megre, sobe três posições até no nono posto da classificação geral.

“Quinta etapa concluída. Foi uma especial que nos correu muito bem. Finalmente encontrámos um ritmo muito bom para andar com segurança e que nos permite chegar ao final que é o nosso principal objetivo. A etapa no início tinha um percurso com muitas pedras e aí optámos por uma toada mais tranquila. Mas, nas zonas rápidas tentámos imprimir um ritmo mais forte e conseguimos andar no top 5. Nos últimos quilómetros havia outra vez muita pedra e então decidimos gerir a corrida para trazer o carro até ao fim sem problemas. Ainda faltam muitos dias e continuamos atrás do nosso grande objetivo que é terminar o Dakar”, referiu Luís Portela Morais, piloto do BP Ultimate SSV Team.

O Dakar 2022 prossegue amanhã com a realização da sua sexta etapa. Esta vai contar com um setor seletivo de 404 km cronometrados disputados em torno de Riyadh e que dá por concluída a primeira semana de prova. Mais uma vez as dunas fazem parte do percurso e terão uma extensão de cerca de 40 km.