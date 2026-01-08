Dakar, Etapa 5: Lucas Del Rio vence nos Challenger e Pau Navarro é novo líder

Lucas Del Rio / Bruno Jacomy (Brp Can-Am Maverick Xrs/Bbr Motorsport) venceram a etapa de hoje, 24 segundos na frente de Pau Navarro / Jan Rosa (Taurus T3 Max/Bbr Motorsport) com Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Taurus T3 M/BBR Motorsport) a mais quatro segundos.

Muito equilíbrio, mas ainda assim números suficientes para que tivesse havido mudança de líder. No final do dia de ontem, Yasir Seaidan / Xavier Flick (Mmp Can Am/Team Race World) liderava com 45 segundos de avanço para Pau Navarro, mas hoje é o espanhol que está na frente e logo com 4m26s de avanço para Seaidan, que teve hoje um dia menos bom.

Terceiro posto para Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max/Vertical Motorsport) a mesma posição de ontem, mas agora um pouco mais longe, passando de um atraso de 6m45s para 8m25s. Lucas del Rio é quarto e está um pouco mais perto da frente. Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) ganhou uma posição e é agora 10º da geral, enquanto Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max BBR Motorsport) ainda não terminaram. Estavam a perder mais de meia hora para a frente no WP9.

Filme do dia

Nicolás Cavigliasso abriu a contagem de vitórias na edição 2026 do Dakar com o triunfo na etapa anterior, aproximando-se a 6m45s do então líder Yasir Seaidan. O argentino, navegado pela esposa Valentina Pertegarini, destacou o maior conforto no carro após furos iniciais: “Senti-me um pouco mais confortável no carro. A ‘Vale’ fez um trabalho incrível na navegação. Temos de continuar assim”. Pau Navarro seguia a 45s de Seaidan, com Lucas Del Rio em quarto a 13m32s e David Zille a completar o top 5 a quase 54s, criando uma luta cerrada no topo.

Pau Navarro marcou o melhor tempo inicial na classe Challenger, ultrapassando Yasir Seaidan por 54s e assumindo a liderança virtual da geral por apenas 9s sobre o saudita. Uma batalha intensa desenhava-se entre os quatro primeiros, que haviam criado vantagem antes da especial para Hail.

Domínio Saudita e liderança de Akeel

Dania Akeel assumiu a dianteira após 100 km, destronando Navarro e liderando perante Lucas Del Rio e Nicolás Cavigliasso. O seu compatriota Yasir Seaidan regressou ao comando virtual da geral, 2m06s à frente de Navarro, evidenciando o forte desempenho local. Akeel aumentou a liderança para 1m33s sobre Seaidan após 166 km, com David Zille em terceiro a 2m21s. A saudita, que terminara terceira na véspera apesar de furos e problemas de turbo, ampliou a vantagem para 3m32s sobre Del Rio e 4m16s sobre Seaidan, aproximando-se da segunda vitória na carreira – após o triunfo de Seaidan em Hail no ano anterior.

Reviravolta com Del Rio na frente

Lucas Del Rio destronou Dania Akeel do comando após 326 km, caminhando para o segundo triunfo na prova após a vitória na etapa 2. Seaidan seguia a 2m16s, mantendo a liderança virtual da geral.

Lucas Del Rio e Bruno Jacomy (BRP Can-Am Maverick XRS, BBR Motorsport) venceram por 24s sobre Pau Navarro e Jan Rosa (Taurus T3 Max, BBR Motorsport), mais 4s para Dania Akeel e Sébastien Delaunay (Taurus T3 Max, BBR Motorsport). Navarro assumiu a liderança da geral com 4m26s sobre Seaidan, que teve um dia menos positivo. Nicolás Cavigliasso e Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max, Vertical Motorsport) mantiveram o terceiro posto, agora a 8m25s, enquanto Del Rio é quarto a 12m23s.

Rui Carneiro e Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid, G Rally Team) ganharam uma posição e ocupam o 10.º lugar na geral. Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães (Taurus T3 Max, BBR Motorsport) ainda não terminaram, perdendo mais de meia hora no WP9.

