Dakar, Etapa 5: Lategan ‘resiste’, 3 marcas no pódio, Ford com 4 carros no top 6

Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Raptor) venceram a etapa de hoje oferecendo mais um triunfo à Ford Racing, com Nani Roma / Alex Haro noutro Ford Raptor da Ford Racing em segundo a 1m06s. Para não destoar, terceiro Ford, o de Martin Prokop / Viktor Chytka (Ford Raptor) este da Orlen Jipocar Team em terceiro a 2m14s.

Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider) foram quartos na frente de Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Raptor/Ford Racing) e Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford Raptor/Ford Racing) com João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA) a serem hoje sétimos e a melhor Toyota na etapa.

Na geral, Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Hilux Gr/Toyota Gazoo Racing) mantêm a liderança face a Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) mas agora por uma margem mais curta. Ontem estavam separados por 3m55s, hoje, 3m17s dividem-nos. Quem se aproximou fortemente da dianteira foi o Ford Raptor de Mattias Ekstrom, que era terceiro ontem a 13m00s e hoje mantém a posição mas a 5m38s da frente. Belo dia para a Ford.

E para o reforçar, quarto posto para Nani Roma, noutro Ford Raptor, a 6m59s sendo que o espanhol ganhou hoje três posições. Carlos Sainz caiu de quarto para quinto, mas a diferença para a frente passou de 15m para 8m33s,

Ontem, o top 5 estava separado por 16 minutos, hoje são 8m33s, o top 3 ontem tinha 13m00s a separá-los, hoje são apenas 5m38s. Bela luta na frente com um Toyota, Dacia e Ford no pódio, sendo que com o triunfo hoje de Mitch Guthrie, este saltou de 13º para sexto, e está a 16m23s da frente.

Menos de uma hora separa todo o top 20, há um ano, o top 20 ao cabo de 5 etapas estava separado por… 4 horas! O top 10 está separado por 19m55s, há um ano era 1h41m. Significativo.

João Ferreira era ontem 17º, com o resultado de hoje, subiu para o 14º lugar

Filme do dia

Henk Lategan e Brett Cummings abriram a especial, enfrentando um desafio significativo sem as ‘marcas’ das motos. O sul-africano partiu como líder da geral, com uma vantagem de 3m55s sobre Nasser Al-Attiyah, seguido de Mattias Ekström a 13m00s e Carlos Sainz a 15m53s. Mathieu Serradori ocupava o quinto posto a 16m53s, enquanto Sébastien Loeb era oitavo a 19m57s e Mitch Guthrie, penalizado no dia anterior, estava em 13.º a 29m06s.

​

Yazeed Al-Rajhi, vencedor em 2025, não retomou a prova após abandonar na etapa anterior devido a problemas mecânicos, nomeadamente furos, optando por poupar as costas lesionadas para regressar em 2027 – a sua quarta desistência em 12 participações. Saood Variawa marcou o melhor tempo inicial, seguido de Marek Goczal e Brian Baragwanath. Mitch Guthrie assumiu a dianteira, liderando os companheiros de Ford Carlos Sainz e Mattias Ekström, com Nani Roma em quinto.

​

Ataques dos Ford e perdas de Lategan

Sébastien Loeb registou o 17.º melhor tempo inicial, à frente de Toby Price e Lategan. Simon Vitse colocou o seu Optimus em 10º. Lategan perdeu terreno ao abrir a etapa, cedendo 5s para Guthrie após 66 km. Os Ford dominaram com quatro Raptors nos quatro primeiros: Guthrie à frente de Sainz, Ekström e Roma. Guy Botterill intercalou-se em quarto com o seu Toyota Hilux.

​

Nasser Al-Attiyah recuperou terreno sobre Lategan, reduzindo a desvantagem na geral para 1m57s após 208 km. Ekström aproximou-se também, ficando a menos de 4m do líder virtual. Botterill manteve o quarto posto, ameaçado por Sainz. Lucas Moraes avançou para quarto, ultrapassando Sainz. Seth Quintero liderou provisoriamente, seguido de Variawa e Serradori.

​

Intensificação da luta pelo pódio

Loeb manteve-se próximo de Al-Attiyah. Martin Prokop reforçou os Ford com o nono lugar. Botterill subiu a terceiro. Lategan continuou a perder, com Ekström ameaçador a 6m45s. Serradori destacou-se pela consistência, ocupando quinto na geral virtual. Moraes ultrapassou Botterill para terceiro. Al-Attiyah pressionou Lategan, reduzindo a liderança para 1m35s, com Ekström a 2m35s.

​

Domínio absoluto dos Ford Raptor

Após 237 km, Moraes igualou Roma, com Sainz e Ekström próximos. Ekström chegou a 22s do líder virtual. Lategan e Al-Attiyah abriram os últimos 30 km juntos. Botterill ameaçou o pódio a 2m51s de Guthrie. Cummings navegou com mestria apesar da ausência de pistas. Lategan manteve 1m21s sobre Al-Attiyah na geral virtual.

​

Ekström cedeu tempo para Roma, caindo para terceiro atrás de Al-Attiyah. Édouard Boulanger elogiou os ‘abridores’ Lategan e Cummings. Vitse subiu a quinto entre Prokop e Sainz. Botterill caiu para nono. Roma venceu inicialmente por 4s sobre Guthrie, conquistando o 14.º triunfo automóvel. Guthrie herdou a vitória após penalização de 1m10s a Roma.

​

Mitch Guthrie e Kellon Walch (Ford Raptor, Ford Racing) venceram, seguidos de Nani Roma e Alex Haro (Ford Raptor, Ford Racing) a 1m06s, e Martin Prokop e Viktor Chytka (Ford Raptor, Orlen Jipocar Team) a 2m14s. Lucas Moraes e Dennis Zenz (Dacia Sandrider) foram quartos, à frente de Mattias Ekström e Emil Bergkvist (Ford Raptor, Ford Racing) e Carlos Sainz e Lucas Cruz (Ford Raptor, Ford Racing). João Ferreira e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux Imt Evo, Toyota Gazoo Racing SA) foram sétimos, a melhor Toyota.

​

Evolução da Classificação Geral

Henk Lategan e Brett Cummings (Toyota Hilux Gr, Toyota Gazoo Racing) mantêm a liderança, agora com 3m17s sobre Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin (Dacia Sandrider). Mattias Ekström segue terceiro a 5m38s, aproximando-se de 13m00s iniciais. Nani Roma é quarto a 6m59s, ganhando três posições. Carlos Sainz caiu para quinto a 8m33s. Guthrie saltou para sexto a 16m23s. O top 5 encolheu de 16m para 8m33s; top 10 de 1h41m para 19m55s. João Ferreira subiu de 17.º para 14.º.

FOTO Florent Gooden DPPI Red Bull Content Pool

​