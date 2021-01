Dakar, Etapa 5, José Marques: “A ASO reconheceu que o rali estava a ser exageradamente duro”

Mais um dia, mais quase uma mão cheia de lugares ganhos na classificação geral deste Dakar por intermédio de Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) . Desta feita, foram 39º na especial e com isso subiram do 41º lugar em que se encontravam para o 37º: “A etapa de hoje foi, tal como o Jorge Monteiro comentou, uma etapa chata. Ligações demasiado grandes, quer no início quer no final, sendo que a segunda foi feita, pela grande maioria, toda de noite. Aliás a esta hora 21:00 ainda muitos concorrentes não chegaram ao bivouac. A especial em si, apesar de variada, não teve interesse nenhum, ao contrário das anteriores.

Planaltos sem fim a fazer lembrar os dos Andes na Argentina, com constantes mudanças de direção. Início complicado com muitos carros, mais de 10, todos juntos à procura de um waypoint, e depois a fazer uma trialeira demolidora. As dunas tinham a areia molhada, em consequência das chuvas dos últimos dias. Apesar disso a travessia não foi nada fácil, pois os sulcos ficavam mais fundos, e as pancadas nas dunas quebradas eram bem mais violentas.

A nós começou por nos correr bem. Ao km 43, estávamos na 21ª posição. A meio da especial o carro começou a parar com um corte total de energia. O motor desligava-se e tínhamos de reiniciar o painel de controlo. Numa das vezes em que foi abaixo, ficávamos presos na areia e tivemos que tirar as placas. Mas com os macacos hidráulicos, nem é necessário tirar as pás. Espero bem que assim continue… À chegada ao bivouac, a embraiagem do Optimus começou a patinar. Os mecânicos estão agora a acabar da substituir. Também já arranjaram solução para a avaria do painel de controlo, que na ligação viemos a verificar que se desligava a cada 10 minutos. A organização reconheceu que o rali estava a ser exageradamente duro e decidiu encurtar a especial de amanhã. As ligações, essas continuam enormes…”, disse José Marques ao AutoSport.