Dakar, Etapa 5, João Ferreira: “Grande balde de água fria” | AutoSport

Se por um lado a dupla João Ferreira e Filipe Palmeiro ficaram um pouco mais próximos da frente da classificação nos SSV no final da quinta etapa da edição de 2024 do Rali Dakar, os lusos perderam algum tempo para reparem um braço do seu Can-Am depois de uma queda numa duna. Depois do triunfo na véspera, João Ferreira e Filipe Palmeiro tiveram hoje um dia agridoce.

Fruto do atraso significativo do até então líder Gerard Farre, que viu Jérôme de Sadeleer passar a ser o primeiro classificado entre os SSV, João Ferreira recuperou ainda algum tempo na etapa de hoje, mas considera que o seu dia podia ter sido muito melhor.

“Estamos tristes e desapontados com o desfecho da etapa, porque vínhamos num ritmo muito bom, a ganhar confiança nas dunas e a recuperar mais tempo para a frente, mas o Dakar é assim. Caímos literalmente de uma duna, partimos um braço traseiro no Can-Am e fomos forçados a parar para trocar. É um grande balde de água fria, principalmente depois da recuperação que vínhamos a fazer. Estamos ligeiramente mais perto da frente… mas hoje podíamos ter conseguido uma grande operação de recuperação! Amanhã há mais!” afirmou o piloto da Can-Am Factory Racing.

Para amanhã e sexta-feira, a organização preparou mais uma etapa maratona, mas com alguns detalhes para neutralizar a vantagem das equipas de fábrica. Primeiramente, as motos e carros que abrem a etapa seguirão um percurso diferente, tornando a navegação mais desafiadora, especialmente com alguns pontos de referência escondidos ao longo da pista. Para além disso, os participantes têm apenas até às 16h para avançar o máximo possível na etapa antes de se dirigirem a um dos oito bivouacs preparados pela organização. No acampamento, terão acesso a mantimentos mínimos e materiais de acampamento, enquanto suas máquinas ficam guardadas até a manhã seguinte, sem assistência.

Foto: MCH Photo