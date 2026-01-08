Dakar, Etapa 5: João Ferreira com boa recuperação: “de regresso ao caminho certo”

Depois de dois dias muito difíceis no Dakar Rally, João Ferreira e Filipe Palmeiro tiveram hoje uma etapa ‘limpa’ que lhes permitiu voltar a ocupar um lugar no Top10 da especial e a recuperação até ao 14º lugar da Geral. A segunda parte da etapa maratona ligou o acampamento improvisado em AlUla ao Bivouac de Hail. Recorde-se que na última noite os pilotos e máquina não tiveram o apoio das equipas e, por isso, estiveram por sua conta a preparar o carro para esta quinta etapa da maior maratona motorizada do Mundo.

Numa etapa onde terminou no 7º lugar a 6m07s do vencedor da tirada, Mitch Guthrie, João Ferreira mostrava-se satisfeito: “Foi uma etapa mais positiva do que as anteriores onde conseguimos colocar o nosso ritmo. Admito que ontem fiquei um pouco desanimado no final da etapa, mas quando percebi que os resultados tinham sido genericamente mais fracos acabei por voltar aos níveis de motivação e estamos de regresso ao caminho certo neste Dakar”, afirmou o piloto que agora ocupa o 14º lugar da geral a 30.17m do líder, Henk Lategan. Recorde-se que na etapa de hoje João Ferreira estava a mais de 36 minutos do líder, uma prova de que a prova está ainda em aberto.