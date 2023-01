Dakar, Etapa 5, João Ferreira: “até começou bem, mas depois fui infeliz…” | AutoSport

Qualquer rookie antes de chegar ao Dakar ouve muitas histórias relativas às dificuldades por que passam os concorrentes, mas vivê-las é algo totalmente diferente e João Ferreira está a passar por elas. O piloto da X-Raid Yamaha Supported Team, que foi 2º na etapa 4, teve uma quinta etapa bem diferente ao volante do X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype SXS e João Ferreira mostrava-se “fui infeliz com o decorrer da etapa que até começou muito bem. Saímos de uma boa posição, mas acabamos por ter alguns problemas que nos limitaram o andamento. Amanhã há mais Dakar e estamos no registo de etapa a etapa.”

A etapa 6 que se realiza amanhã é a mais longa do Dakar e liga Ha’il a Al Duwadimi, num total de 877KM (466km cronometrados.)No percurso para atravessar a Arábia Saudita, os concorrentes vão enfrentar pistas rápidas na primeira metade do percurso. A dose de dunas no último terço da especial vai adicionar variedade e suspense a esta que é a maior tirada da mais dura prova de TT do Mundo.