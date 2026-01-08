Dakar, Etapa 5, Henk Lategan: “uma das etapas mais difíceis que já abri…”

Henk Lategan, vencedor da véspera e líder da categoria Ultimate, enfrentou a difícil tarefa de abrir a especial do Dakar, seguido de perto por Nasser Al-Attiyah. Apesar de ambos terem perdido tempo face aos perseguidores, mantêm a liderança da classificação geral na mesma ordem, separados agora por 1m17s: ​”Foi mesmo, mesmo, mesmo difícil, uma das etapas mais difíceis que já tive de abrir. Não havia pistas das motos e muitas das pistas eram mesmo, mesmo pequenas. A chuva apagou muitas delas. Acho que nos últimos dois dias ninguém queria abrir, mas o Brett fez um excelente trabalho para nos trazer até aqui”, declarou Lategan. Num dia como este, conseguir manter a liderança da prova, este pode mesmo ter sido o momento-chave deste Rali Dakar.

