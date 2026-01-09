Dakar, Etapa 5: Hélder Rodrigues no Top 10 dos SSV: “Maratona foi difícil, tivemos alguns problemas…”

Hélder Rodrigues completou a primeira de duas etapas Maratona, que os concorrentes vão ter de enfrentar ao longo deste Dakar Rally 2026. Ontem o ex-campeão do mundo moto, aos comandos de um Polaris RZR Pro inscrito pela SantagRacing e navegado por Gonçalo Reis, teve pela frente um setor seletivo com 356 quilómetros cronometrados que apresentava um percurso técnico e complexo, marcado por sucessivas mudanças de direção e longas zonas de terreno rochoso, que colocaram à prova a resistência física dos pilotos e a fiabilidade das máquinas.

O consagrado piloto português terminou a quinta etapa na 10ª posição da categoria SSV, tendo perdido apenas 15m17s para o vencedor do dia. Com este resultado, Hélder Rodrigues recuperou cinco posições na classificação geral da categoria, ocupando agora o 15º lugar.

“A etapa Maratona foi difícil e tivemos alguns problemas mecânicos. Conseguimos entrar no ritmo da corrida, mas sempre com muito pó”, revelou Hélder Rodrigues no final da etapa Maratona.

A competição prossegue com a sexta etapa, que ligará Hail a Riade. Com uma especial cronometrada de 331 quilómetros, será a etapa mais longa desta edição do Dakar. O percurso desenvolve-se maioritariamente na região de Qassim, onde irão predominar as dunas e os troços de areia. Após o final do setor seletivo, os concorrentes terão ainda de cumprir um longo troço de ligação até à capital saudita, onde terá lugar o dia de descanso do Rali Dakar 2026.