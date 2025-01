Dakar, Etapa 5: Gonçalo Guerreiro recupera 2º lugar, Alexandre Pinto brilha

Do lado de quem teve mais problemas, João Ferreira teve um dia mais complicado e caiu de nono para 11º, Rui Carneiro não surge ainda na classificação, não sabemos ainda o que lhes sucedeu, e Vaidotas Zala/Paulo Fiúza estiveram muito tempo parados na pista, perderam muito tempo, e caíram do terceiro para o oitavo lugar.

Como sucede sempre, os altos e baixos fazem parte do dia a dia dos concorrentes lusos do Dakar. Nunca ninguém tem uma prova totalmente limpa, nem o contrário, pelo que a etapa cinco não foi exceção. Gonçalo Guerreiro recuperou segundo lugar nos Challenger, e Ricardo Porém teve dois dias positivos e subiram ao 11.° lugar da classificação geral depois de um sexto lugar nesta etapa 5.

