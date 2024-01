Dakar, Etapa 5: Franco Sport 16º: “dunas são bastante traiçoeiras” | AutoSport

Depois de ter passado por dificuldades na etapa de ontem, hoje a equipa Franco Sport encetou uma boa recuperação ao concluir um setor seletivo de 118 km, integralmente disputado nas dunas, averbando o 16º melhor tempo entre as quatro dezenas de equipas que disputam a competição Challenger.

A dupla Mário Franco / Daniel Jordão que disputa a 46ª edição do Dakar aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 partiu condicionada para o troço do dia, que marcava a entrada da caravana do Dakar no Empty Quarter ou seja, devido ao resultado na etapa ontem, numa posição bem recuada do pelotão. Isso não impediu, todavia, que imprimisse um ritmo bem competitivo, tendo concluído o setor cronometrado após 1h 50m 23s.

“Foi um dia bastante longo. Começámos com 500 km de ligação e depois fizemos cerca de 120 km, 100% em areia, o que foi uma pequena introdução ao Empty Quarter, onde as sensações foram muito boas. Conseguimos imprimir um andamento muito bom e a navegação também correu sem qualquer problema. As dunas aqui são bastante traiçoeiras, há muita duna partida, mas foi uma boa introdução para a etapa maratona das 48 horas. A partir de amanhã iremos fazer 600 km, vamos dormir no meio do deserto e estamos muito ansiosos pelo que aí vem”, explica o copiloto Daniel Jordão, da equipa que ostenta o número 317 que neste momento ocupa a 31ª posição do Ranking Challenger.

Amanhã, disputa-se a sexta etapa do Rali Dakar 2024 com 584 km disputados em contrarrelógio. A especial será marcada por um desafio inovador estabelecido nesta edição da prova. No desafio 48H Crono: cada concorrente terá de parar pelas 16:00 e acampar numa das seis áreas de descanso que pontuam o percurso da especial. À chegada receberão material básico de acampamento e provisões suficientes para passar a noite no deserto, sem qualquer conexão e, portanto, sem qualquer informação sobre como estão os restantes concorrentes.