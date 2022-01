Dakar, Etapa 5: Dmitry Sotnikov dilata vantagem | AutoSport

Andrey Karginov ganhou a etapa de hoje dos Camiões no Dakar, ‘vingando-se’ do que lhe sucedeu ontem, em que ficou preso na lama durante quase uma hora e meia. O russo completou o especial com uma vantagem de 4m25s sobre Dmitry Sotnikov e 6 minutos sobre Anton Shibalov. Eduard Nikolaev foi quarto não muito longe dos seus colegas de equipa.

Desta forma, na geral, pouca muda: a vantagem de Sotnikov para Nikolaev subiu de 7m10s para 9m53s, com Shibalox a 26m27s da frente, com Janus Van Kasteren (Iveco) a manter o quarto posto que obteve ontem, passando Ales Loprais (Praga) na classificação.

