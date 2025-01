Dakar, Etapa 5, Challenger: Gonçalo Guerreiro recupera segundo lugar

Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (Taurus T3 Max) mantêm a liderança dos Challenger, agora novamente na frente de Gonçalo Guerreiro/Cadu Sachs (Taurus T3 Max) que recuperaram a segunda posição da geral fruto do atraso de Corbin Leaverton/Taye Perry (Taurus T3 Max) que perderam imenso tempo e ficaram afastados dos primeiros lugares. O portuguÊs está agora a 28m34s da frente com Paul Spierings/ Jan Pieter Stelt (Taurus T3 Max) cerca de dois minutos atrás do português. Abdulaziz Al-Kuwari/Nasser Al-Kuwari (Taurus T3 Max) são quartos a cerca de hora e meia.

Durante as etapas 3 e 4, Nicolás Cavigliasso esperou até à reta final da etapa para bater os seus rivais, primeiro Paul Spierings e depois Corbin Leaverton. No início da especial do dia, o argentino liderava a classificação geral, com 25m de vantagem sobre Leaverton e pouco menos de meia hora sobre Gonçalo Guerreiro. Spierings era quarto, a 36m de distância. Abdulaziz Al-Kuwari, ao serviço da equipa Nasser Racing de Al Attiyah, fez o melhor tempo no primeiro ponto intermédio, com uma vantagem de 4s sobre Yasir Seaidan e 9s sobre Paul Spierings. Gonçalo Guerreiro e Corbin Leaverton seguiam-no por 15’se 20s. Depois, um grande golpe para Corbin Leaverton que parou após 50 km da especial devido a um problema mecânico. O americano, que estava em 2º lugar da geral esta manhã, a 25m14s’ de Nicolás Cavigliasso, perdeu mais de 54 minutos inicialmente, mas depois perdeu muito mais.