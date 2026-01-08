Dakar, Etapa 5: Alexandre Pinto atrasa-se, Brock Heger dilata liderança nos SSV

Kyle Chaney/Jacob Argubright (BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) venceram a etapa de hoje dos SSV, com 51 segundos de avanço para Francisco Lopez Contardo/Álvaro Leon (Brp Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) com Brock Heger / Max Eddy (Polaris Rzr Pro R/Loeb Fraymedia) em terceiro a 3m27s.

João Monteiro / Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) foram quintos, Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris Rzr Pro R/Loeb Fraymedia) sétimos, Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing) décimos, João Dias / Daniel Jordão (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing), 11º. Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport/Old Friends Rally Team) perderam quase duas horas na tirada de hoje e Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing) já vêm a perder duas horas e meia.

Na geral, Brock Heger, dilatou ainda mais o seu avanço passando de 32 para 37 minutos o avanço para Xavier De Soultrait. Com o atraso de hoje de Alexandre Pinto, Kyle Chaney, vencedor da etapa, ascendeu ao pódio vindo do sexto lugar.

Hunter Miller / Jeremy Gray (Brp Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) mantiveram o quarto lugar , mas ficaram um pouco mais longe da frente, Hoão Monteiro manteve o quinto posto da geral, Gonçalo Guerreiro subiu de sétimo para sexto, João dias subiu de décimo para nono, e Alexandre Pinto caiu para décimo, agora a 2h36m18s da frente. Hélder Rodrigues siu ao top 15.

Filme do dia

Kyle Chaney quebra hegemonia polaris nos SSV com vitória histórica! A categoria SSV do Dakar 2026 continuou o confronto entre Polaris e Can-Am, com os veículos RZR invictos até então. Brock Heger venceu o prólogo e as etapas 3 e 4, enquanto Xavier de Soultrait triunfou na primeira etapa e Gonçalo Guerreiro na segunda. João Monteiro e Kyle Chaney aproximaram-se perigosamente do líder Heger, prometendo a primeira vitória Can-Am na edição.

Domínio inicial português

João Monteiro assumiu a liderança após 66 km, encabeçando um domínio total da Can-Am nos cinco primeiros: seguido por Kyle Chaney a 27s, Hunter Miller a 1m08s, Jeremias Ferioli a 1m21s e Francisco Lopez a 1m28s. O melhor Polaris, de Xavier de Soultrait, era sexto a 1m29s, enquanto Heger caiu para oitavo a 2m30s.

​Brock Heger iniciou uma forte recuperação, reduzindo a desvantagem de 2m58s para 2m17s sobre Monteiro. O americano da Polaris intensificou a perseguição aos Can-Am Factory, mantendo viva a batalha pelo comando da especial.

​Kyle Chaney destronou João Monteiro após 166 km, assumindo a liderança com 18s de vantagem sobre o português. A lenda americana do UTV e o piloto luso disputavam o primeiro triunfo pessoal e o primeiro da Can-Am na prova de 2026.

Alexandre Pinto fora da luta

Alexandre Pinto parou com problemas de suspensão, perdendo o terceiro posto da geral SSV para João Monteiro. Heger continuou a aproximar-se de Chaney, ficando a 1m55s após 237 km, com Monteiro a 2m03s e “Chaleco” Lopez a 2m35s, evidenciando diferenças mínimas.

​A pressão sobre Chaney aumentou com Heger a reduzir consistentemente: de 2m13s para 1m10s após 271 km. A Can-Am procurava desesperadamente a primeira vitória, enquanto a Polaris resistia fortemente.

​A vantagem de Chaney caiu para 30s sobre Heger após 326 km, com Lopez a 42s, restando 45 km para decidir o duelo entre Polaris e as duas Can-Am.

Triunfo Histórico de Kyle Chaney

Kyle Chaney resistiu à pressão até ao último quilómetro e venceu a especial SSV por 51s sobre o chileno “Chaleco” Lopez.

O americano conquistou o primeiro triunfo no Dakar, abrindo a contagem de vitórias da Can-Am em 2026. Brock Heger, terceiro classificado, mantém a liderança da geral com 37 minutos de vantagem sobre Xavier de Soultrait, enquanto Chaney sobe a terceiro na classificação geral a 56 minutos.