Dakar, Etapa 5: A mais difícil de todas?

A fazer um mau Dakar, hoje é Giniel de Villiers (Toyota Hilux) que está ao ataque e na frente da etapa ao Km 197. Segue-se EriK van Loon (Toyota Hilux) a 4m45s e Orlando Terranova (Mini All4 Racing). Como se percebe, os homens da frente, estão bem mais lá para trás.

O melhor dos homens da frente é Stéphane Peterhansel (Mini Buggy), líder da classificação geral, que roda a 8m47s de de Villiers. Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) é nono e perde 11m22 para o mais rápido até aqui da etapa. Carlos Sainz (Mini Buggy) é apenas 14º quase a perder meia hora. Naquela que muitos apelidam como a mais difícil etapa deste Dakar muita coisa pode acontecer hoje.

No seguimento duma penalização por exceder o limite de velocidade, Sébastien Loeb iniciou apenas em quinto esta etapa. Um grande golpe para o nove vezes campeão do WRC ao volante do seu BRX, que ontem tinha feito o quarto melhor tempo, o que poderia ter sido o seu melhor resultado deste ano. Para tornar tudo ainda pior, ele e Carlos Sainz estão hoje a sofrer com a navegação. Ambos se perderam.



Quanto ao estreante Henk Lategan, após duas etapas excecionais, sofreu um acidente no início da especial e fraturou a clavícula. O sul-africano foi transportado por via aérea para Riade enquanto o seu co-piloto Brett Cummings não ficou ferido.

Após dificuldades ontem, Yazeed Al-Rajhi enfrentou hoje novamente problemas de navegação no início do especial. O piloto saudita deixou o percurso correto pouco depois da partida e terá de trabalhar o dobro para recuperar o tempo perdido.

No pódio provisório da geral no início da quarta etapa, Mathieu Serradori perdeu 20 minutos durante a especial de ontem. Este atraso fê-lo cair para a sexta posição, quase 52 minutos atrás do líder da classificação geral, Stéphane Peterhansel.

Cyril Despres, cinco vezes vencedor do Dakar e o seu co-piloto, o famoso explorador Mike Horn, tiveram ontem vários problemas de navegação, além de um furo, e ainda de pilotar na poeira ao seguir dois outros concorrentes. Isto resultou num 37º lugar para a equipa que está a tirar partido deste Dakar para recolher informações valiosas com vista a competir futuramente num carro movido a hidrogénio, dentro de vários anos.