Dakar, Etapa 4: Yazeed Al Rajhi penalizado, al Attiyah ainda mais líder | AutoSport

A dupla Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota/Overdrive Toyota) foram os mais rápidos na etapa 4 do Dakar, mas uma penalização de dois minutos atirou-os para o quinto lugar da etapa. Desta forma, Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) vencem pela segunda vez este ano, 25s na frente de Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme).

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport), vencedores da etapa de ontem, foram hoje terceiro a pouco menos de um minuto, sendo que em termos de classificação geral, al Attiyah volta a dilatar a sua margem face ao segundo classificado, Sebastien Loeb/Fabian Lurquin.

Giniel de Villiers foi ontem penalizado em cinco minutos devido a um incidente com um motard e arrisca-se a nova penalização, provavelmente pior, pois repetiu a ‘dose’, com outro motard. Dependendo das conclusões da investigação – só quem investiga conclui o que exatamente se passou – pode vir aí nova penalização para o sul africano, que desta forma cai para o quarto lugar da geral.

Nasser al Attiyah lidera agora com um avanço de 38m05s para Sebastien Loeb/Fabian Lurquin, um pouco mais do que no final do dia de ontem, quando o francês teve dois furos que o atrasaram na tirada.



Mesmo com a penalização de dois minutos, Yazeed Al Rajhi/Michael Orr são agora terceiros classificados, eram quintos, e rodam a 49m15 dos líderes.



Quem perdeu duas posições face ao terceiro lugar que ocupavam ontem foram Lucio Alvarez/Armand Monleon (Toyota/Overdrive Toyota) que caíram para o quinto posto.

Vladimir Vasilyev/Oleg Uperenko (BMW/VRT Team) mantiveram o mesmo sexto lugar, agora a pouco mais de uma hora dos líderes.

O dia fica marcado pelo forte acidente e respetivo abandono de Benediktas/Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+/Gazoo Racing Baltics) que capotaram a alta velocidade, numa das muitas armadilhas da prova. A dupla não teve problemas físicos, mas o carro não pode continuar em prova.

Logo cedo na etapa Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) voltaram a ter problemas mecânicos, desta feita um amortecedor partido.

Tiveram de parar no km 98 e esperar pela sua equipa de apoio pois os franceses partiram um amortecedor ao aterrar após um salto, com efeitos de repercussão no ventilador e radiador do seu Audi RS Q e-tron: “Partimos o amortecedor logo após a aterragem. Também danificou o sistema de arrefecimento da água do motor. Temos de esperar pelo nosso camião de apoio para obter um novo amortecedor mas também para reparar o sistema de arrefecimento. Penso que vamos ficar aqui por muito tempo”.

Pouco depois, Nani’ Roma, quarto na etapa de ontem, parou devido a um problema mecânico no km 80. O espanhol e o seu navegador, Alex Haro, ficaram a tentar consertar a avaria, mas ainda não há novidades

Henk Lategan, que liderava a corrida no km 238 por 2m30s sobre Nasser Al-Attiyah, parou na pista no km 310 devido a um problema com a sua roda traseira direita e teve que esperar pela sua equipa de apoio.

Mais info quando possível.

Classificação Online – CLIQUE AQUI