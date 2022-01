Dakar, Etapa 4: Yazeed Al-Rajhi penalizado, Nasser Al-Attiyah vence etapa | AutoSport

Tudo indicava que fosse Yazeed Al-Rajhi a vencer a etapa de hoje dos automóveis, mas uma penalização averbada ao saudita leva a que seja Nasser Al-Attiyah a assegurar a sua segunda vitória em etapas neste Rally Dakar. Com a penalização averbada, que ainda se desconhece a razão, Al-Rajhi caem para quinto na tirada a 1m46s atrás de Attiyah.

Sébastien Loeb herda o segundo lugar no palco, com Carlos Sainz, em terceiro.