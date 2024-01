Dakar, Etapa 4: Yazeed Al Rajhi aumenta avanço para Carlos Sainz: “está a correr bem…” | AutoSport

O piloto da Toyota, Yazeed Al Rajhi, segundo na etapa do dia, consolidou o seu primeiro lugar na classificação geral ao aumentar a sua vantagem sobre Carlos Sainz, da Audi, para mais de quatro minutos, depois de começar o dia com 29 segundos de avanço. são boas notícias para o saudita, que com ‘pezinhos de lã’ está a fazer uma bela prova: “Depois de 50 ou 60 km, assumimos a liderança, para abrir caminho e não foi fácil. Tivemos um furo lento por volta do Km 150 até ao 180 km. À medida que avançávamos, a pressão dos pneus começou a baixar e a traseira do carro também, até atingir 1,4 bar no final, mas correu tudo bem. Foi uma sorte termos abrandado nos últimos 100 km, mas está tudo a correr bem, estou sempre pronto para o deserto, 24 horas por dia, 7 dias por semana”.