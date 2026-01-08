Dakar, Etapa 4: Yazeed Al Rajhi abandona, prioridade é recuperar a 100%
O atual vencedor em título do Dakar, Yazeed Al Rajhi, está oficialmente fora da edição de 2026. Após ter sido forçado a abandonar a etapa de ontem, o piloto saudita confirmou que não irá retomar a prova, perdendo assim a oportunidade de defender o seu triunfo de 2025, conquistado no ano passado.
A participação de Al Rajhi nesta edição foi marcada por sucessivos contratempos que o afastaram precocemente da luta pelos lugares cimeiros. Entre os principais obstáculos, destacaram-se diversos furos que comprometeram o seu ritmo e o posicionamento na classificação geral. Após o incidente na última etapa, a equipa confirmou que o “jogo terminou” para os vencedores de 2025. Este é o quarto abandono prematuro do piloto em 12 participações na mítica prova de todo-o-terreno.
Foco na recuperação e no campeonato
A decisão de não regressar à prova, apesar da possibilidade de continuar em moldes extra-classificação, prende-se com questões físicas. Al Rajhi optou por priorizar a recuperação de uma lesão nas costas, visando as próximas etapas do campeonato mundial. A lesão que sofreu permitiu-lhe disputar este Dakar, mas percebe-se que o saudita não está nas suas melhores condições físicas, viu-se isso nas provas de preparação, e confirma-se agora no Dakar. Um evento demasiado duro para quem não está, ainda, a 100%. Com o abandono confirmado, o piloto foca-se agora na reabilitação total, mantendo a ambição de regressar ao topo do pódio na edição do Dakar em 2027.
