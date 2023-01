Dakar, Etapa 4: Vitória de Sébastien Loeb, Nasser al Attiyah mantém liderança | AutoSport

Depois do naufrágio de ontem no deserto, algo que ninguém esperava, hoje o dia foi mais calmo. Um violento e persistente aguaceiro condicionou ontem toda a caravana, e se os concorrentes já não tinham ficado na contentes com a terrível segunda etapa, onde os furos foram às centenas para toda a caravana, tiveram outro dia difícil logo a seguir.

Hoje, já tudo correu com outra naturalidade.

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter T1+) venceu a etapa, 13s na frente de Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RS Q E-Tron E2) com Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RS Q E-Tron E2) a 1m50s da frente. Quarto posto para

Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux T1+) a 2m06s, seguido de Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux T1+ Overdrive) a 7m04s, Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux T1+) a 7m23s e Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi Rs Q E-Tron E2) a 10m45s.

Na geral, al Attiyah aumenta de 13 para 18 os minutos de avanço para o 2º classificado, Yazeed Al Rajhi, com Peterhansel agora um pouco mais perto, a 18m52s do catari. Loeb, está a hora e meia da frente…

Filme da etapa

Carlos Sainz perdeu 45 minutos ontem ao reparar uma suspensão e o espanhol também perdeu a liderança na classificação geral como resultado. Na meta, ‘El Matador’ admitiu que precisa de atacar, mas ao Km 48, Stéphane Peterhansel era o mais rápido, quase um minuto à frente de Yazeed Al Rajhi.

Orlando Terranova, que terminou em 3º no especial de ontem, regressou ao bivouac após escassos 20 km do especial do dia.

As razões para este regresso não são conhecidas, mas é certamente mais um grande golpe para a equipa BRX. Já Mathieu Serradori, parou ao km 9. O francês teve problemas mecânicos e perdeu cerca de 30 minutos antes de retomar a corrida. Ocupando a sexta posição no ranking geral, o piloto de Century Factory Racing está agora a enfrentar grandes perdas na etapa.

No primeiro ponto de controlo (após 48 km), Carlos Sainz alcançou o quarto melhor tempo, 57s’ atrás do seu companheiro de equipa na Audi, Stéphane Peterhansel. Sébastien Loeb estava a fazer ainda melhor e ocupava o segundo lugar, 26s atrás de Peterhansel, que após 95 km, continuava a ser o mais rápido, 49s à frente de Sébastien Loeb.

Yazeed Al Rajhi era o terceiro à frente de Carlos Sainz e Nasser Al Attiyah, embora os quatro pilotos estivessem todos dentro de um intervalo de tempo de 1m39s’.

Stéphane Peterhansel fixou novamente o melhor tempo depois de 134 km. O piloto da Audi ostentava uma vantagem de 44s’ sobre Sébastien Loeb. Carlos Sainz ocupava a terceira posição, 1m48s atrás do francês. Guerlain Chicherit, o primeiro piloto a arrancar, já tinha perdido mais de 3 minutos.

Após 178 km, Stéphane Peterhansel abriu uma brecha e passou a ter uma liderança com mais de um minuto de avanço sobre Sébastien Loeb. Nasser Al Attiyah estava em terceiro, 2m39s’ atrás de Peterhansel. Carlos Sainz seguia mais atrás quase 4 minutos, permitindo a Guerlain Chicherit passar para o quarto lugar, mas no Km 211 as posições estavam de novo invertidas pois o vencedor de ontem, Guerlain Chicherit, sofreu um problema mecânico após 342 km e o francês teve que parar para reparar o carro.

No Km 282, Stéphane Peterhansel ainda era o mais rápido, mas o piloto do Audi só tinha uma vantagem de 10s’ sobre o BRX conduzido por Sébastien Loeb. Nasser Al Attiyah era terceiro, um pouco mais de 2s atrás de Guerlain Chicherit, que deverá cair na ordem devido aos problemas mecânicos.

Já perto do final da etapa, no Km 372, Sébastien Loeb ganhou alguma vantagem sobre Stéphane Peterhansel O francês da BRX passou a ser o mais rápido, 25s’ à frente do seu rival da Audi. Enquanto a batalha pela liderança se desenrolava, estava igualmente tudo muito equilibrado entre Carlos Sainz e Nasser Al Attiyah com sete segundos a separá-los.

Classificação Online – CLIQUE AQUI