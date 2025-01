Dakar, Etapa 4: tudo em aberto, Toyota, Dacia e Ford no pódio provisório

A primeira semana do Rali Dakar 2025 está quase a chegar ao fim com um cenário de completa imprevisibilidade. Se as dunas e os trilhos da Arábia Saudita já testaram a resistência de máquinas e pilotos, as reviravoltas na classificação geral prometem uma segunda metade de prova novamente eletrizante. Apesar de ainda faltarem muitos quilómetros para a chegada, o Dakar já cobrou um preço alto, com dois dos principais favoritos ao triunfo, Carlos Sainz e Sébastien Loeb a dizerem adeus à competição e Nasser al Attiyah a ver as suas aspirações um pouco mais comprometidas, diminuindo-lhe a margem de erro..

Os dois pilotos mais fortes da corrida ou, pelo menos, os mais consistentes também ganharam terreno na etapa de Al-.Ula. Yazeed Al Rajhi venceu com 4m51s de margem sobre o seu companheiro de equipa Henk Lategan.

O sul-africano lidera a classificação geral com 6m54s de vantagem sobre o saudita. Mattias Ekström fecha o pódio provisório com 21m40s.

A sorte de Nasser Al Attiyah no Dakar 2025 acabou. O catari evitou o destino catastrófico de Sainz e Loeb nos dias anteriores, mas mesmo assim cedeu 33 minutos, elevando o seu défice global para quase 36 minutos. Por outro lado, Mathieu Serradori deu um salto em frente e está agora a bater à porta do pódio a 30m25s da frente, no quarto lugar.

Nos Challenger, Nicolás Cavigliasso prolongou a sua série de vitórias, conquistando a sua terceira etapa de 2025 e aumentando a sua vantagem sobre o jovem americano Corbin Leaverton, que agora está a 25m14s na geral. Gonçalo Guerreiro cedeu ontem terreno, mas a 29m35s está na luta pois faltam ainda oito etapas.

Nos SSV, Sara Price, que tinha visto as suas perspectivas de título esfumarem-se a alguns dias do rali, teve um desempenho impecável e chegou mesmo a bater o seu colega de equipa da Can-Am, Chaleco López, na especial.

A Polaris teve um desempenho misto: Brock Heger chegou à liderança da classificação geral, depois de uma avaria mecânica 40 km antes do acampamento fez com que o detentor do título, Xavier de Soultrait, descesse na classificação, tal como Florent Vayssade.

O vencedor dos camiões de 2024, Martin Macík, não tem qualquer intenção de abdicar do seu trono. Na etapa 4, conquistou a sua terceira vitória consecutiva numa etapa e aumentou para 45 minutos a vantagem sobre o seu rival mais próximo, Aleš Loprais.

Hoje, a especial de 428 km de hoje começa a todo o gás à saída do bivouac da maratona, em pistas rápidas, antes de o ritmo médio baixar nas partes mais arenosas. Ao aproximarem-se de Ḥaʼil, os pilotos e equipas terão de enfrentar terreno rochoso. Chegar ao dia de descanso será uma pequena vitória para muitos. Aqueles que chegarem em segurança podem desfrutar de um merecido descanso antes de se lançarem na segunda parte do Dakar.