Dakar, Etapa 4: troca de líder nos Camiões, Zala/Fiuza sobem para o 4º lugar

Martin Macík triunfa nos camiões e assume liderança geral, com o checo da Iveco a destronar Van den Brink na primeira parte da etapa maratona e a consolidar domínio na categoria

Martin Macík, František Tomášek e David Svanda, ao volante do Iveco Dakar Evo4 (MM Technology), venceram a 4ª etapa do Rali Dakar 2026 na categoria camiões, com 12 minutos e 49 segundos de vantagem sobre Mitchel van den Brink, Bart van Heun e Jarno van de Pol (Iveco Powerstar/Eurol Rallysport). O terceiro lugar foi ocupado por Vaidotas Žala, Paulo Fiuza e Max van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy), a 18 minutos e 9 segundos do vencedor.

Mudança de comando na classificação geral

Com esta vitória, Martin Macík assumiu a liderança geral dos camiões, invertendo a ordem com o anterior líder, Mitchel van den Brink. A diferença entre ambos fixa-se agora em 4 minutos e 28 segundos.

Vaidotas Žala / Paulo Fiuza / Max van Grol subiram do quinto para o quarto lugar geral, embora agora a 46 minutos e 52 segundos dos líderes, quando ontem a margem era de 37 minutos.

Aleš Loprais, David Křípal e Jiří Stross (Iveco Powerstar/Loprais Team De Rooy) mantiveram o terceiro posto, mas viram a desvantagem para a frente aumentar de nove minutos para meia hora.

Combate intenso desde o arranque

Mitchel van den Brink iniciou a etapa maratona como líder geral, mas Martin Macík assumiu rapidamente o comando nos primeiros quilómetros. O checo manteve a dianteira, aumentando progressivamente a vantagem para 3 minutos e 30 segundos no quilómetro 162 e 9 minutos e 22 segundos no quilómetro 207.

Vaidotas Žala protagonizou uma impressionante recuperação após problemas mecânicos no dia anterior, subindo ao terceiro lugar e depois ao segundo, chegando a estar a apenas 1 minuto e 19 segundos de Macík a poucos quilómetros do final. Contudo, o lituano perdeu ritmo na reta final, terminando a 17 minutos e 48 segundos do vencedor.

Martin Macík resistiu à forte pressão de Žala e confirmou a vitória, conquistando simultaneamente a liderança geral com uma margem inicial de 3 minutos, alargada posteriormente para 4 minutos e 28 segundos sobre Van den Brink, que perdeu 12 minutos e 49 segundos na especial.