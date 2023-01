Dakar, Etapa 4, SSV/T3: João Ferreira foi 2º na vitória de Mitchell Guthrie | AutoSport

Mitchell Guthrie/Kellon Walch (W2RC T3M By MCE-5 Development) da Red Bull Off-Road JR Team Usa By BF Goodrich foram os mais rápidos entre os T4 na etapa 4 do Dakar 2023, com o tempo final de 5:01:55s. A dupla norte-americana bateu João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid YXZ 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team), que tiveram um excelente desempenho durante a etapa de hoje. A dupla lusa esteve na liderança da tabela de tempos durante parte da etapa e terminou com um atraso de 5 minutos e 49 segundos para os vencedores, deixando atrás de si Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam OT3/Grallyteam) a 6:14s de Guthrie e Austin Jones/Gustavo Gugelmin (BRP Maverick/Red Bull Off-Road JR Team Usa By BF Goodrich). O vencedor da etapa de ontem chegou ao final do dia a 10.22s do seu companheiro de equipa.

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA, AQUI

(em atualização)

Filme da etapa

Ontem, Austin Jones obteve a sua primeira vitória na categoria T3. O norte-americano, que foi o primeiro a ir para a pista na etapa de hoje, resistiu aos ataques do seu companheiro de equipa Seth Quintero, que por sua vez sucedeu a “Chaleco” López, que ontem se deparou com alguns problemas, no topo da classificação geral. Guillaume De Mevius, segundo um minuto atrás de Quintero, foi o terceiro piloto a arrancar. “Chaleco” López sentiu problemas devido à chuva e ficou preso na lama na etapa 3. O chileno perdeu 1 hora e 20 minutos antes de retomar a etapa, estando em perigo a sua tentativa de vencer entre os T3, mas o chileno liderava a etapa no primeiro ‘check point’ (após 48 km) com uma vantagem de mais de um minuto sobre Guillaume De Mevius e quase o dobro sobre Seth Quintero. Austin Jones seguia a quase 3 minutos.

“Chaleco” López aumentou a sua vantagem sobre Guillaume De Mevius para 3 minutos e 21 segundos após 95 km da etapa e 5:19s sobre Austin Jones. Estava a fazer tudo o que podia para recuperar tempo sobre os seus rivais e tentar subir na classificação.

“Chaleco” López voltou a aumentar a diferença para os adversários e após 134 km, liderou Guillaume De Mevius em segundo lugar com mais de 5 minutos de vantagem. No ‘check point’ seguinte, após 178 km, este intervalo aumentou para quase 6 minutos. Ignacio Casale chegou a ser uma ameaça, mas neste ponto da etapa estava já a 25 minutos de Lopez.

A situação de “Chaleco” López alterou-se completamente depois de ter parado após 202 km durante 10 minutos. Todos os esforços do chileno estavam em risco. Prontos a tirar partido do azar de Lopez estavam Guillaume De Mevius, Austin Jones e também João Ferreira, que liderava a etapa após 211 km.

João Ferreira mantinha-se com o melhor tempo da etapa após a passagem pelo quilómetro 282, com uma vantagem de 1 minuto e 38 segundos sobre Austin Jones e 3:17s sobre Guillaume De Mevius.

Desde o ponto de 95 km, Seth Quintero continuava a perder tempo. Após 282 quilómetros, o norte-americano estava 1 hora e 17 minutos atrás de Mitchell Guthrie, o novo líder entre os T3 à frente de João Ferreira, que terminou o dia no segundo posto da classificação da etapa. Uma fase final menos conseguida pelo piloto português, retirou-lhe a hipótese de vencer, mas mesmo assim ficou na retina o bom desempenho do estreante no Dakar.