Dakar, Etapa 4, SSV: Rui Carneiro em oitavo

Rui Carneiro/Filipe Serra, fizeram hoje uma grande etapa nos T3, forma os quartos melhores da categoria, e na classificação geral são agora 42º classificados. Depois de terem terminado a primeira etapa no 54º lugar, numa tirada em que sofreram vários furos, perdendo por isso muito tempo, têm vindo a subir posições todos os dias, passaram para 49º, depois 45º e hoje são 42º, sendo que o oitavo lugar na etapa de hoje foi ainda melhor que o nono tempo que fizeram no prólogo. Um excelente resultado no dia de hoje, num Dakar de ‘aprendizagem’.