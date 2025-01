Dakar, Etapa 4/SSV: Brock Heger é o novo líder

Brock Heger/Max Eddy (Polaris RZR Pro R Sport) são os novos líderes do Dakar nos SSV depois de Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris RZR Pro R Sport) tiveram problemas, perderam mais de uma hora e caíram para a segunda posição da classificação geral dos SSV, tendo agora um atraso de 1h20,7s.

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) mantiveram a terceira posição agora a nove minutos do segundo lugar de Soultrait.

Filme do dia

O segundo classificado da classe SSV no Dakar anterior, Jérôme de Sadeleer, registou o melhor tempo provisório ao km 27, superando Brock Heger por apenas 5 segundos e Chaleco López por 10. O líder da geral, Xavier de Soultrait, estava em quinto lugar, a 41 segundos da frente. O homem mais rápido ao km 27, Jérôme de Sadeleer, parou devido a uma avaria mecânica ao km 41. Sara Price e Hunter Miller passaram pelo km 27 com os dois tempos mais rápidos, com 4 segundos a separar os dois pilotos da Can-Am Factory Team. Miller está agora em vantagem no próximo controlo horário (km 65), com quase um minuto de vantagem sobre Price.

Chaleco López permanece em terceiro a 1m10s, à frente de Brock Heger e do líder da geral, Xavier de Soultrait (ambos Polaris). Hunter Miller assumiu a liderança na especial SSV ao km 65, empurrando Sara Price para segundo. Continuava na frente no controlo horário seguinte, ao km 105, com uma vantagem de 1m27s sobre o seu compatriota Brock Heger. Com Chaleco López em terceiro (+1m56s) e Sara Price em quarto (+1m57s), o top 4 era inteiramente composto por pilotos das Américas!

Brock Heger permanecia o mais rápido na frente do seu colega de equipa Xavier de Soultrait. O americano ganhou 5m33s sobre o francês ao km 151. Enquanto De Soultrait ainda estava na liderança virtual da classe SSV, a sua vantagem sobre Heger diminuiu para apenas… 6 segundos!

Hunter Miller tinha uma vantagem de 3m09s sobre João Monteiro ao quilómetro 151. Os veículos que começaram mais cedo já passaram o quilómetro 192. Brock Heger era mais rápido do que Xavier de Soultrait e praticamente assumiu a liderança na geral! O americano tinha agora uma vantagem de 1m01s sobre o francês.

Devido a um problema mecânico, Jeremías González Ferioli abandonou a especial e dirigiu-se ao acampamento pela estrada. O piloto oficial da Can-Am estava em oitavo lugar na classificação geral dos SSV no início da etapa 4.

Sara Price assumiu a liderança da etapa SSV ao km 192 e estava a mostrar um bom ritmo na estrada para AlUla.

A americana tinha agora uma vantagem de 9m41s sobre o seu compatriota Brock Heger ao km 249 e mais de 12 minutos sobre o chileno Chaleco López. Este é o seu segundo Dakar, depois de ter terminado em quarto lugar na classe no ano passado.

Xavier de Soultrait ficou parado mais de meia hora por volta do quilómetro 374. O atual campeão e o seu copiloto, Martin Bonnet, estão bem, mas estão a perder tempo valioso na sua tentativa de defender a sua coroa dos SSV.

Sara Price registou o tempo mais rápido no final da especial de hoje, garantindo à americana a sua segunda vitória numa etapa do Dakar, juntando-se ao seu triunfo do ano passado. Ela terminou o dia 1m08s à frente de Chaleco López e 3m07s à frente de Brock Heger. Este último aproveitou a paragem do seu colega de equipa, Xavier de Soultrait, aos 374 km para construir uma vantagem muito confortável na geral. Xavier de Soultrait e o seu copiloto, Martin Bonnet, voltaram à pista, após uma paragem de cerca de 1 hora.

