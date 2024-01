Dakar, Etapa 4, Sébastien Loeb: “Fizemos uma etapa muito boa…” | AutoSport

finalmente um dia ‘limpo’ para Sébastien Loeb, piloto do BRX Prodrive, que venceu a sua primeira etapa este ano, mas continua em 6º lugar na classificação geral, agora a 23m50s’ de Yazeed Al Rajhi. Estamos na quarta etapa, são 12 faltam oito, pelo que muita coisa pode ainda mudar, mas para já esta fase inicial do francês com a BRX tem sido marcada por alguns azares, nomeadamente, furos: “Hoje foi um dia muito bom para nós. Fizemos uma etapa limpa. Estávamos um pouco na poeira, porque começámos muito atrás e tivemos de ultrapassar muitos carros. A certa altura falhámos um ponto de passagem e tivemos de voltar para trás cerca de trinta segundos, mas de resto fizemos uma etapa muito boa, sem problemas”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI