Dakar, Etapa 4: Ricardo Porém: “Sabíamos que podíamos rodar neste registo” | AutoSport

Ricardo Porém, navegado pelo argentino Augusto Sanz, teve hoje uma etapa muito positiva no Dakar. Depois de nos primeiro dias ter sofrido um pouco com partidas mais atrás no pelotão, o piloto de Leiria mostrou hoje um andamento dentro do que se tinha proposto, terminando a etapa no TOP 5 entre os Challenger, ascendendo a 12.º na classificação geral da categoria: “Sabíamos que seria possível rodar neste registo. Terminamos com 5.º lugar, numa etapa muito rápida, onde andamos sempre muito perto do Top Speed, uma etapa com alguns desafios ao nível da navegação, onde também apanhamos algum pó. A etapa finalizou com algumas dunas bem divertidas, foi fantástico. Amanhã o dia começa com 500km de ligação, para uma etapa curta rumo ao Empty Quarter, onde queremos continuar a demonstrar o nosso andamento positivo”, explicou o piloto de Leiria.

Amanhã os pilotos e máquinas vão ter pela apenas 188 km de especial, que conta com um total de 727km. A especial ligará que liga a Al Hofuf a Shubaytah, zona remota junto a um dos maiores desertos do Mundo.

FOTO MC PhotoDisk