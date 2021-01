Dakar, Etapa 4, Ricardo Porém: “é uma prova de resistência muito longa, em que não podemos baixar os braços”

Ricardo Porém e Jjorge Monteiro (Borgward) têm vindo a recuperar posições em todas as etapas até aqui disputadas, depois das dificuldades do primeiro dia, em que foram apenas 42º da geral, devido à navegação. Depois disso, foi sempre a recuperar, na etapa 2 para o 39º lugar, na seguinte, para o 33º e hoje ganharam mais uma posição, e são agora 32º da geral:

“Foi um dia longo e cansativo. Não há muito a dizer…

Vínhamos a fazer uma etapa excelente, tínhamos ultrapassado todos os camiões e vínhamos com um bom ritmo até que ficamos presos numa duna. Foram mais de 20 minutos de trabalho na areia, com placas, macaco, até conseguir retirar o Borgward, para seguir e ainda recuperar algumas posições.

Estes 20 minutos perdidos fazem toda a diferença no resultado final de uma etapa como a de hoje”, começou por dizer o piloto que admite que “está a faltar uma pontinha de sorte, mas esta é uma prova de resistência muito longa, em que não podemos baixar os braços!”

Amanhã a caravana do Dakar parte cedo da capital da Arábia Saudita, Riyahd, a Buraydah, num total de 419km cronometrados, onde Ricardo Porém e Jorge Monteiro terão pela frente uma das mais duras etapas deste ano. Uma etapa cheia de desafios, com muita pedra e não tão rápida como as anteriores.