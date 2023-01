Dakar, Etapa 4: Nova vitória de Martin Macík nos Camiões/T5 | AutoSport

Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda (W2RC Iveco Powerstar/MM Technology) venceu a etapa 4 do Dakar 2023, dando seguimento ao resultado obtido ontem. O checo, que perdeu muito tempo no terceiro dia de prova e deu um passo atrás na sua candidatura à vitória final, terminou a etapa com o tempo 05:10:23s, batendo Mitchel Van Den Brink/Jarno Van De Pol/Moises Torrallardona (Iveco Powerstar/Eurol Team de Roo) por oito minutos e cinquenta segundos, subindo ao quarto posto da classificação geral, que ainda é liderada por Ales Loprais/Petr Pokora/Jaroslav Valtr Jr (Praga V4S DKR/Instaforex Loprais Praga), que hoje foram terceiros classificados a 9:22s dos vencedores da etapa.

Martin Vandenbrink/Rijk Mouw/Erik Kofman (Iveco Powerstar/Eurol Team de Roo) foram os quartos classificados do dia, a 11:50 de Macik, enquanto Martin Soltys/Roman Krejci/David Hoffmann (Tatra 815/Tatra Buggyra ZM Racing) fecharam o top 5, com um atraso de 28:05s.

Na classificação geral dos Camiões T5, Ales Loprais lidera com uma vantagem de 7:22s sobre Martin Vandenbrink e 28:17s sobre Jaroslav Valtr/Rene Kilian/Tomas Sikola (Tatra Phoenix Buggyra/Tatra Buggyra ZM Racing). Martin Macik passou para o quarto posto, a 39:37s e Janus Van Kasteren/Darek Rodewald/Marcel Snijders (Iveco Powestar/Boss Machinery Team de Rooy Iveco) completa os cinco primeiros.

Filme da etapa

Martin Macík voltou a vencer ontem depois do oitavo lugar na etapa 2 e uma perda de quase 1 hora e 20 minutos devido a problemas de travagem, e depois de completar os primeiros 48 km, o piloto alcançava o melhor tempo provisório, até que Aleš Loprais, segundo na classificação geral a 5:45s atrás do Tatra de Jaroslav Valtr, passou a ser o mais rápido por 14 segundos. Mitchel Van Den Brink ocupava o terceiro lugar, um pouco mais de um minuto atrás. Martin Macík voltou a registar o melhor tempo depois dos 282 km. O piloto checo tinha passado com atraso para Gert Huzink e Aleß Loprais no ‘check point’ anterior, mas ultrapassou os seus dois rivais. No entanto, o que separava Macík e Huzink era apenas 1 segundo, o que demonstra bem a competitividade nesta classe do Dakar. Martin Macík conseguiu o melhor tempo na meta da especial. O piloto checo recuperou assim, algum do tempo perdido que trazia.