Dakar, Etapa 4: Nasser Al-Attiyah triunfa e reduz margem para Stéphane Peterhansel

Depois das vitórias no prólogo e na segunda etapa, Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) volta a vencer uma tirada, bateu Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) por 11 segundos, com o ‘rookie’ Henk Lategan (Toyota Hilux) em terceiro a 1m30s. Sébastien Loeb (BRX Hunter 4×4) foi quarto a 2m36s, 20 segundos na frente de Carlos Sainz (Mini Buggy). Na geral, Peterhansel manteve a liderança, agora com 4m58s de avanço para o piloto do Qatar. Como quase sempre, Stéphane Peterhansel mostrou novamente muita consistência e isso tem-lhe permitido manter-se no pódio provisório desde a etapa de abertura.

Carlos Sainz (Mini Buggy) é terceiro a 36m19s, com Loeb a subir ao quarto lugar da geral, a 48m14s do líder, vindo do sexto posto.

O piloto espanhol queria recuperar parte do tempo perdido ontem, quando cedeu 31 minutos, e as coisas não estavam a correr mal até 10 Km do fim da etapa. O espanhol não conseguiu manter o ritmo de Nasser Al-Attiyah e terminou em quinto, pouco menos de três minutos atrás do piloto do Qatar.

Henk Lategan (Toyota Hilux) sobe de sétimo para quinto. Quem perdeu, como se percebe foi Matthieu Serradori (Century CR-6 Buggy) que caiu para o sétimo lugar, atrás de Jakob Przygonski (Toyota Hilux) que hoje também perdeu uma posição Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR) é oitavo na frente de Martin Prokop (Ford Raptor) com Nani Roma (BRX Hunter 4×4) a fechar o top 10.