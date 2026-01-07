Dakar, Etapa 4: Nasser Al Attiyah: “Fizemos um bom trabalho…”

Piloto do Dacia Sandriders sobe a segundo da geral após etapa difícil em AlUla

Nasser Al Attiyah terminou a 4ª etapa do Rali Dakar 2026 na segunda posição, a 7 minutos e 3 segundos do vencedor Henk Lategan, resultado que lhe permitiu subir de décimo para segundo lugar na classificação geral, ficando agora a 3 minutos e 55 segundos do comando.

O piloto do Dacia Sandriders, que tem sido um dos protagonistas desta edição, reconheceu as dificuldades enfrentadas ao longo da especial em AlUla, mas mostrou-se satisfeito com o desempenho e confiante para o restante rali: “Não foi fácil para nós. Tivemos um furo e vimos o Henk Lategan ultrapassar-nos, mas ele estava a atacar. Fizemos um bom trabalho, estamos aqui e penso que não perdemos muito tempo. Pode até ser uma boa posição de partida para amanhã. Não precisávamos de forçar mais; ainda estamos perto. O carro está em bom estado e estamos felizes.”

A consistência de Al Attiyah confirma o potencial competitivo da Dacia, que continua a manter todos os seus carros entre os 12 primeiros da geral, consolidando o seu estatuto como uma das equipas mais equilibradas deste Dakar.