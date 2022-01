Dakar, Etapa 4: Miguel Barbosa chega ao Top 40 | AutoSport

Naquela que é a maior etapa desta edição do Dakar, Miguel Barbosa navegado por Pedro Velosa aos comandos da Toyota Hilux T1 Overdrive conseguiu subir mais cinco posições na classificação geral, ascendendo finalmente a um lugar dentro do Top 40. Desde o infortúnio que o piloto do BP Ultimate Vodafone Team teve no prólogo, Miguel Barbosa já recuperou 45 posições.

“Esta foi a etapa mais longa do Dakar. Foram quase 470 km de especial e mais de 200 de ligação. Foi uma etapa difícil, muito rápida, com muitas ratoeiras. Houve alguns acidentes, muita gente parada, registo muitos problemas. Foi por isso muito importante para nós poder estar aqui ao final do dia. Já a terminar a etapa passámos num rio, com muita lama e já a escurecer, não foi fácil, mas o carro esteve impecável, sem registo de problemas, pelo que estamos satisfeitos. Seguem-se dois dias difíceis. Amanhã temos quase 400 km para fazer, com a particularidade de nós irmos para um lado e as motas para outro. Haverá mais dificuldade para quem for abrir pista. No dia seguinte serão os carros a fazer o percurso das motas e vice-versa” referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team à chegada a Riyadh, capital da Arábia Saudita.

Amanhã, disputa-se a quinta etapa em torno de Riyadh que terá um setor seletivo de 395 km para os automóveis. A especial marca uma mudança abrupta em relação às anteriores. Aos trilhos de terra salpicados de pedra segue-se uma longa seção de dunas, que se estende por quase 80 km.